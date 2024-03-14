Бывший глава Xbox Питер Мур: Microsoft может уйти с рынка производителей консолей Б...

Бывший глава Xbox Питер Мур: Microsoft может уйти с рынка производителей консолейБывший руководитель Xbox Питер Мур считает, что Microsoft может уйти с рынка производителей игровых консолей, сфокусировавшись на издательстве и сервисах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)