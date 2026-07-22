Пентагон увеличил программу военных космических запусков на $11,4 млрд: объём контрактов вырос более чем втрое

США расширяют финансирование коммерческих космических компаний в рамках программы национальных космических запусковМинистерство обороны США увеличило максимальный объём программы National Security Space Launch (NSSL) на $11,4 млрд.
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