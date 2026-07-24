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Царьград

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МИД РФ заявил о прекращении поставок украинского оружия террористам

МИД РФ заявил о прекращении поставок украинского оружия террористам

Российские силовые структуры заявили о прекращении поставок оружия террористам в Африке и на Ближнем Востоке из Украины после блокады черноморских портов.

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