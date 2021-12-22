Что творили помимо войны «Зелёные береты» во Вьетнаме

Они осуществляли самые разнообразные миссии.ИсточникГлавной задачей элитных американских войск специального назначения (так называемых «Зелёных беретов») является ведение партизанской войны, контрпартизанских действий и специальных операций.
Они осуществляли самые разнообразные миссии.ИсточникГлавной задачей элитных американских войск специального назначения (так называемых «Зелёных беретов») является ведение партизанской войны, контрпартизанских действий и специальных операций.
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