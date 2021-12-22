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Что творили помимо войны «Зелёные береты» во Вьетнаме

Что творили помимо войны «Зелёные береты» во Вьетнаме

Они осуществляли самые разнообразные миссии.ИсточникГлавной задачей элитных американских войск специального назначения (так называемых «Зелёных беретов») является ведение партизанской войны, контрпартизанских действий и специальных операций.

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