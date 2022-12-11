Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

89 подписчиков

Анисимов набрал 2+2 в матче с «Шарлотт» и стал 1-й звездой. У него 8 очков в 7 играх за фарм «Филадельфии»

Артем Анисимов набрал 2+2 в матче с «Шарлотт» и стал 1-й звездой. 34-летний форвард «Лихай Вэлли» помог команде разгромить «Чекерс» (6:1) в регулярном чемпионате АХЛ.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх