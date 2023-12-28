Русские ДРГ в Сумах. ВСУ с ужасом ждут нового похода нашей армии на Киев

По ту сторону фронта началась паника: укровермахт не сможет отразить удар с севера Александр Ситников Фото: Станислав Красильников/ТАСС На северо-востоке Украины, в том числе в Харьковской и Сумской областях, резко активизировались российские диверсионно-разведывательные группы, сообщают самостийные мониторинговые каналы.