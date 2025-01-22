В сумерках, когда тени танцевали на стенах старого особняка, молодая девушка сидела у окна, погруженная в мысли.
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В сумерках, когда тени танцевали на стенах старого особняка, молодая девушка сидела у окна, погруженная в мысли.
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