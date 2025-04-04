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  • Валентин Воробьев
    Для Депердьева всё просто: туды-сюды...Попросившемуся в ...
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  • ШКИПЕР
    Квартиру в Саранске он продал , а деньги от продажи передал ВСУ. Так что это повод лишить этого жирного лягушатника г...Попросившемуся в ...

Попросившемуся в Россию Депардье отказали в грубой форме

Попросившемуся в Россию Депардье отказали в грубой форме

В России крайне резко относятся к желанию сбежавшего в 2022 году из страны Жерара Депардье вернуться назад.

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Комментарии
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ШКИПЕР
Квартиру в Саранске он продал , а деньги от продажи передал ВСУ. Так что это повод лишить этого жирного лягушатника гражданства РФ. Пусть едет в Японию к горе КХУЯМ !
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20 час.
Игорь Васиков
Не пустить его не могут. А вот привлечь к ответственности за дескредитацию ВС РФ надо!
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10 час.
Валентин Воробьев
Для Депердьева всё просто: туды-сюды...
Ответить
2 час.
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