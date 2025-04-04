Попросившемуся в Россию Депардье отказали в грубой форме

ШКИПЕР Квартиру в Саранске он продал , а деньги от продажи передал ВСУ. Так что это повод лишить этого жирного лягушатника гражданства РФ. Пусть едет в Японию к горе КХУЯМ !

Игорь Васиков Не пустить его не могут. А вот привлечь к ответственности за дескредитацию ВС РФ надо!