Рогов сообщил о двух взрывах на ДнепроГЭС в Запорожье

На территории Днепровской гидроэлектростанции в подконтрольном Киеву Запорожье произошло два взрыва. Об этом сообщил 22 марта руководитель запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией», сопредседатель КС по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
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