Рогов сообщил о двух взрывах на ДнепроГЭС в Запорожье

На территории Днепровской гидроэлектростанции в подконтрольном Киеву Запорожье произошло два взрыва. Об этом сообщил 22 марта руководитель запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией», сопредседатель КС по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.