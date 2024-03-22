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Рогов сообщил о двух взрывах на ДнепроГЭС в Запорожье

Рогов сообщил о двух взрывах на ДнепроГЭС в Запорожье

На территории Днепровской гидроэлектростанции в подконтрольном Киеву Запорожье произошло два взрыва. Об этом сообщил 22 марта руководитель запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией», сопредседатель КС по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

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