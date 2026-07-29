Выпускаемые в Калуге автомобили Tenet допущены к работе в такси

Автомобили Tenet, выпускаемые в Калуге, теперь разрешены для работы в такси. Минпромторг включил в список три новые модели калужского бренда, что позволит расширить парк такси за счет машин, произведенных в России.
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