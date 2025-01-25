В КНДР нашли наилучший способ взаимодействия с США

Пхеньян считает, что «самое жесткое противодействие» Соединенным Штатам является лучшим способом взаимодействия с этой страной, пока Вашингтон отказывается признавать интересы безопасности КНДР, следует из заявления МИД КНДР 26 января, опубликованного ЦТАК.
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