"Вот это удивил": Поклонники оценили новую внешность Киркорова

Певец Филипп Киркоров снова сменил имидж, удивив своих поклонников. Мнения разделились – кто-то считает новый образ удачным, но многие сходятся во мнении, что теперь артист стал слишком сильно напоминать рэпера Тимати.
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