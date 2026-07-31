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Экс-защитник «Локомотива» Митай перешел в «Дженоа» в аренду с правом выкупа

Марио Митай перешел в « Дженоа ». Итальянский клуб арендовал бывшего защитника «Локомотива» у « Аль-Иттихада » с возможностью выкупа.

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