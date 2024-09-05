В клубе йоги на севере Петербурга нашли накрытый одеялом гнилой труп Тело, начавшее гнить, лежало на коврике, прикрытое одеялом, стало известно Мойке78 5 сентября.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В клубе йоги на севере Петербурга нашли накрытый одеялом гнилой труп Тело, начавшее гнить, лежало на коврике, прикрытое одеялом, стало известно Мойке78 5 сентября.