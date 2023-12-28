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    Нашла  я это  видео... Но  нигде  не  написано, что в  чане  с молоком  глава  администрации Ростова.  Возможно,  и  ...«Старая методика ...

«Старая методика спецслужб»: Стешин о том, как прижали участников «голой вечеринки»

«Старая методика спецслужб»: Стешин о том, как прижали участников «голой вечеринки»

Любовь Смирнова.   Поведение российской культурной «элиты» с ее «голыми вечеринками» и эпатажем сравнимо с тем, что происходило в столицах Российской империи во время Первой мировой войны.

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Комментарии
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Людмила Цветкова
Сегодня мне прислали видео, как глава администрации г.Ростова-на Дону, со товарищем, купаются в чане с молоком (подготовленным к разливу по пакетам) прямо на территории молокозавода &quot;Весёлый молочник&quot;! Надеюсь уже никто не рискнёт купить продукцию этой мерзкой компании?
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3 час.
valentina sergeeva
Охренеть!.. &quot;Отправить... с концертами на передовую&quot;...  Очумели что ли?! Нашли... помойку для отбросов общества! Да неужели же наши герои не достойны артистов настоящих, патриотов страны?! Всё. Литературных слов не осталось....
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43 мин.
Катерина
Нашла  я это  видео... Но  нигде  не  написано, что в  чане  с молоком  глава  администрации Ростова.  Возможно,  и  к  марке  молока &quot;Весёлый  молочник&quot;  это  не  имеет  отношения.  Просто  видео  назвали &quot; Весёлые  молочники&quot;...
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8 мин.

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