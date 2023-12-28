Любовь Смирнова. Поведение российской культурной «элиты» с ее «голыми вечеринками» и эпатажем сравнимо с тем, что происходило в столицах Российской империи во время Первой мировой войны.
«Старая методика спецслужб»: Стешин о том, как прижали участников «голой вечеринки»
Комментарии
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Людмила Цветкова
Сегодня мне прислали видео, как глава администрации г.Ростова-на Дону, со товарищем, купаются в чане с молоком (подготовленным к разливу по пакетам) прямо на территории молокозавода "Весёлый молочник"! Надеюсь уже никто не рискнёт купить продукцию этой мерзкой компании?
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3 час.
valentina sergeeva
Охренеть!.. "Отправить... с концертами на передовую"... Очумели что ли?! Нашли... помойку для отбросов общества! Да неужели же наши герои не достойны артистов настоящих, патриотов страны?! Всё. Литературных слов не осталось....
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43 мин.
Катерина
Нашла я это видео... Но нигде не написано, что в чане с молоком глава администрации Ростова. Возможно, и к марке молока "Весёлый молочник" это не имеет отношения. Просто видео назвали " Весёлые молочники"...
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8 мин.
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