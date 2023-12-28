«Старая методика спецслужб»: Стешин о том, как прижали участников «голой вечеринки»

Людмила Цветкова Сегодня мне прислали видео, как глава администрации г.Ростова-на Дону, со товарищем, купаются в чане с молоком (подготовленным к разливу по пакетам) прямо на территории молокозавода "Весёлый молочник"! Надеюсь уже никто не рискнёт купить продукцию этой мерзкой компании?

valentina sergeeva Охренеть!.. "Отправить... с концертами на передовую"... Очумели что ли?! Нашли... помойку для отбросов общества! Да неужели же наши герои не достойны артистов настоящих, патриотов страны?! Всё. Литературных слов не осталось....