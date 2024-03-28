История и археология: Выбрала мужа в 7-м классе школы и больше 30 лет живет в любви: Как Светлана Медведева, жена экс-президента России, повлияла на его жизнь и карьеру

Когда-то Джордж Бернард Шоу произнёс фразу, которую вспоминают всякий раз, говоря о представителях сильной половины человечества, добившихся успеха: «За каждым великим мужчиной всегда есть женщина, которая в него верила.
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