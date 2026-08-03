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Названы продукты, мешающие летнему детоксу, и рекомендации по очищению организма

В летний период многие стремятся очистить организм с помощью детокса или разгрузочных дней. Кандидат медицинских наук, диетолог Римма Мойсенко в интервью «Радио 1» назвала продукты, которые следует исключить из рациона для эффективного и безопасного очищения.

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