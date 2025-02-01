Максим Лебединский – о сохранении Вероникой Драгалин своей должности: "Есть четыре сценария"

«Когда политики говорят о том, что останутся те же прокуроры, даже если две прокуратуры – Антикоррупционная прокуратура (АП) и Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) – будут объединены, тогда, естественно, подразумевается, что хотят удалить определенных людей», – заявил в ходе передачи Vocile Puterii председатель Союза юристов Республики Молдова Максим Лебедин .