Рождество Христово: Правила и рекомендации священника для особого праздника Татьяна СергееваРождество Христово – это особый праздник для православных верующих, который с каждым годом приобретает все большую популярность и возвращается в российские семьи.
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