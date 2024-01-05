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Рождество Христово: Правила и рекомендации священника для особого праздника

Рождество Христово: Правила и рекомендации священника для особого праздника

Рождество Христово: Правила и рекомендации священника для особого праздника Татьяна СергееваРождество Христово – это особый праздник для православных верующих, который с каждым годом приобретает все большую популярность и возвращается в российские семьи.

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