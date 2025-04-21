NYT: шеф Пентагона обсуждал планы ударов по хуситам в чате с братом и женой

Участниками чата в мессенджере Signal, в котором члены администрации президента США Дональда Трампа обсуждали предстоящие удары по Йемену, были в том числе жена, брат и адвокат шефа Пентагона Пита Хегсета.
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