Экс-замглавы Минобороны РФ послал воздушный поцелуй Тимуру Иванову после допроса

Бывший заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков после допроса «послал воздушный поцелуй» экс-замглавы Минобороны Тимуру Иванову, обвиняемому в растрате 1,185 млрд рублей и хищениях при закупке паромов для Керченской переправы.
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