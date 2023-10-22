Возле Работино и Вербного перестала существовать 47-я бригада ВСУ

Подтвердилась информация, что 47-я бригада ВСУ «Магура», которая была много раз переформирована и пополнена личным составом прекратила свой земной путь после попытки перейти в наступление в районе Работино и Вербового.
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