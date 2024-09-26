В России могут уменьшить срок обучения детей

Нина Потоловских

Многое нам в жизни не пригодилось -это так. Но зато поколения до 89-90хх помнят и процесс учёбы и материалы по предметам. Клянут егэ. Сдают его методом тыка-угадал, не угадал. Дипломированных много, но врачей и учителей нет. Всё решают кошельки родителей. Врач.. Он ведь не глядя на пациента уткнулся в монитор и...рецепт готов. он же перенаправляет к другому, а тот удивлён, без результата анализов выписан рецепт. А половина лекарств тебе ПРОТИВОПОКАЗАНА. Сама прошла через это. не по слухам. Учитель ...Надо заниматься самостоятельно. Или ещё чище. Английский преподаёт "немец" и получаем "мазеР-фазеР