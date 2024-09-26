Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский заявил, что продолжительность образования в российских школах и вузах может сократиться, чтобы подростки раньше начинали заниматься профориентацией.
В России могут уменьшить срок обучения детей
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YYYYYYY XXXXXXX
Ну если историю писал Чубарьян, то понятно...
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4 час.
ВС
Валентин Симоньянц
Идеи сионских мудрецов о порабощении России за счет развала медицины,образования, культуры успещно продвигаются у нас
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40 мин.
Нина Потоловских
Многое нам в жизни не пригодилось -это так. Но зато поколения до 89-90хх помнят и процесс учёбы и материалы по предметам. Клянут егэ. Сдают его методом тыка-угадал, не угадал. Дипломированных много, но врачей и учителей нет. Всё решают кошельки родителей. Врач.. Он ведь не глядя на пациента уткнулся в монитор и...рецепт готов. он же перенаправляет к другому, а тот удивлён, без результата анализов выписан рецепт. А половина лекарств тебе ПРОТИВОПОКАЗАНА. Сама прошла через это. не по слухам. Учитель ...Надо заниматься самостоятельно. Или ещё чище. Английский преподаёт "немец" и получаем "мазеР-фазеР
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16 мин.
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