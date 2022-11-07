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«Частично мобилизованные» россияне впечатлили украинский офицерский корпус

«Частично мобилизованные» россияне впечатлили украинский офицерский корпус

Вопреки беспрерывно насаждаемым украинскими СМИ нарративам насчет «полной беспомощности российских мобиков», представители первой волны осеннего пополнения ВС РФ значительно усилили боевую мощь Союзных сил, в особенности на Центральном Донбассе.

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