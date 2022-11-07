Вопреки беспрерывно насаждаемым украинскими СМИ нарративам насчет «полной беспомощности российских мобиков», представители первой волны осеннего пополнения ВС РФ значительно усилили боевую мощь Союзных сил, в особенности на Центральном Донбассе.
Вопреки беспрерывно насаждаемым украинскими СМИ нарративам насчет «полной беспомощности российских мобиков», представители первой волны осеннего пополнения ВС РФ значительно усилили боевую мощь Союзных сил, в особенности на Центральном Донбассе.
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