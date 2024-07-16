Лунин отказался от предложения из Саудовской Аравии

Андрей Лунин отклонил вариант с продолжением карьеры в Саудовской Аравии. Вратарь мадридского «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин отклонил предложение от неназванного клуба из Саудовской Аравии, сообщает Bernabéu Digital.
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