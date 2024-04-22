Регионы РФ отменяют военные парады и шествия «Бессмертного полка» 9 мая

Власти ряда регионов РФ, и не только приграничных, уже отменили военные парады и шествия «Бессмертного полка» 9 мая, объясняя свои решения обеспечением безопасности граждан из-за возможных терактов и атак украинских беспилотников в местах массового скопления людей.