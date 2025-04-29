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Царьград

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Перемирие ко Дню Победы: Россия отдаёт дань памяти героическим предкам

Перемирие ко Дню Победы: Россия отдаёт дань памяти героическим предкам

Президент России объявил перемирие в дни 80-летия Победы, чтобы почтить память павших в Великой Отечественной войне.

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