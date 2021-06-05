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Энди Маррей: «Вдохновляюсь, когда вижу, как 39-летний Федерер после двух операций на колене играет на пустом стадионе в полпервого ночи и заводится»

Экс-первая ракетка мира Энди Маррей прокомментировал матч Роджера Федерера с Домиником Кепфером в третьем круге «Ролан Гаррос» (7:6, 6:7, 7:6, 7:5 в пользу швейцарца).

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