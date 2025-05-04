В Германии министр труда Хубертус Хайль отказался от руководящих постов

Занимавший много лет пост федерального министра труда Германии Хубертус Хайль (СДПГ) принял решение не баллотироваться на пост председателя парламентской группы СДПГ в бундестаге, 4 мая передает телерадиокомпания Norddeutscher Rundfunk (NDR).
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