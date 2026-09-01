Алина Загитова открыла школу фигурного катания в Казани

Фигуристка Алина Загитова открыла школу в Казани и отдохнула на курорте. В раздельных купальниках спортсменка наслаждалась морским бризом и каталась на моторной лодке, демонстрируя свой отдых на живописном побережье.
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