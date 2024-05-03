Собянин рассказал, как нейросети помогают московским врачам

Сокол
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  • Разгуляев Николай
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Московская цифровая библиотека пополнилась наборами данных по лучевой диагностике Глава Москвы Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале, что столичная цифровая библиотека пополнилась наборами данных по лучевой диагностике.

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