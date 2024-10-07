Россия стала поставлять Европе больше газа

С января по сентябрь поставки российского трубопроводного газа в Европу выросли на 17 процентов. Об этом со ссылкой на данные «Газпрома» и Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) сообщает газета «Ведомости».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии