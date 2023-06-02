Журнал «Профиль»

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Байден заявил, что коллапса в США из-за госдолга удалось избежать

Байден заявил, что коллапса в США из-за госдолга удалось избежать

Американский лидер Джо Байден заявил, что коллапса в экономике Соединённых Штатов после принятия законопроекта о повышении "потолка" госдолга в стране удалось избежать, хотя ставки были "высоки как никогда".

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