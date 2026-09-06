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После переговоров Уиткоффа и Кушнера с Путиным в Белом доме намекнули на важные изменения в войне

После переговоров Уиткоффа и Кушнера с Путиным в Белом доме намекнули на важные изменения в войне

В Белом доме прокомментировали переговоры спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

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