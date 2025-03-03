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"Катастрофа в Овальном кабинете": Западные СМИ указали на виновных. Кто подставил Зеленского?

"Катастрофа в Овальном кабинете": Западные СМИ указали на виновных. Кто подставил Зеленского?

Западные СМИ указали на истинных виновников "катастрофы в Овальном кабинете". Американский аналитик в своём материале пытается доказать, что нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского подставили.

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