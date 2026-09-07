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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Аль-Хилаль» проиграл в саудовской лиге впервые с апреля 2025-го – поражений не было 47 матчей. Команда Индзаги на 3 очка опережает «Аль-Наср», проведя на игру больше

Прервалась серия « Аль-Хилаля » без поражений в чемпионате. Команда Симоне Индзаги сегодня уступила « Неому » (0:2) на своем поле в 6-м туре лиге Саудовской Аравии.

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