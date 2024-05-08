Геронтолог Конев: людям старше 75 лет категорически нельзя водить машину

Предельный возраст, допустимый для управления автомобилем, не должен превышать 75 лет. Людям старше этого возраста садиться за руль категорически нельзя, убежден ведущий специалист по геронтологии и гериатрии Юрий Конев.
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