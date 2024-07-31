Севастопольцам станет проще получить налоговый вычет

С 2024 года вступил в силу упрощенный порядок получения налоговых вычетов. По ранее действующему порядку для получения социального налогового вычета налогоплательщику было необходимо собрать пакет документов по расходам, обратившись в соответствующую организацию, где эти расходы были им понесены, заполнить декларацию 3-НДФЛ по итогам года.