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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Севастопольцам станет проще получить налоговый вычет

Севастопольцам станет проще получить налоговый вычет

С 2024 года вступил в силу упрощенный порядок получения налоговых вычетов. По ранее действующему порядку для получения социального налогового вычета налогоплательщику было необходимо собрать пакет документов по расходам, обратившись в соответствующую организацию, где эти расходы были им понесены, заполнить декларацию 3-НДФЛ по итогам года.

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