Почему нам снятся ушедшие: одна причина, о которой мы редко задумываемся

Вы когда-нибудь просыпались утром с чувством, что только что видели во сне близкого человека, которого уже нет с нами? Несомненно, большинство из нас делали это, и, может быть, вы искали объяснения этому странному явлению.
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