Северный русский народный хор выступил в Узбекистане

Выступления артистов Архангельской области прошли в концертном зале государственной консерватории Республики Узбекистан в рамках большого гастрольного тура, приуроченного к 100-летнему юбилею Северного русского народного хора.
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