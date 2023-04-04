Аргументы и Факты

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Прокурор: подделкой документов Трамп пытался скрыть преступления по выборам

Прокурор: подделкой документов Трамп пытался скрыть преступления по выборам

Бывший лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп фальсифицировал финансовые бумаги, чтобы скрыть связанные с президентскими выборами в 2016 году преступления, заявил окружной прокурор Нью-Йорка Элвин Брэгг, слова которого приводит ТАСС.

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