«Самый бюджетный вариант был кремация. Конечно, это необычно для многих», — близкие Мототани рассказали, почему кремировали девушку. Это не было ее волей, так было экономичнее

Татьяна Озолина прославилась в социальных сетях как самая сексуальная байкерша России. МотоТаня не представляла себе жизни без мотоцикла и выкладывала видео, на которых она едет верхом на своем железном коне.
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