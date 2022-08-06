Обама — белый господин, а Ленин — негр…

Ленин, вождь краснокожих и чумазых Источник фото: avatars.mds.yandex.net У Есенина есть, в классической поэме «Анна Снегина», собравшиеся рязанские мужики весной 1917 года спрашивают у автора: «Скажи, что такое Ленин?» Я тихо ответил: «Он — вы».