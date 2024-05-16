Осталось совсем чуть-чуть Купальный сезоне в Сочи стартует 10-15 июня, когда море прогреется до +20°С, прогнозируют синоптики.
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Осталось совсем чуть-чуть Купальный сезоне в Сочи стартует 10-15 июня, когда море прогреется до +20°С, прогнозируют синоптики.