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Петербургский дневник

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Владимир Путин направил поздравительное письмо Ким Чен Ыну по случаю Нового Года

Владимир Путин направил поздравительное письмо Ким Чен Ыну по случаю Нового Года

Ему, его близким и гражданам КНДР он пожелал благополучия и процветания Президент России Владимир Путин направил поздравительное письмо лидеру КНДР Ким Чен Ыну 17 декабря по случаю наступающего Нового года, где выразил уверенность, что в 2025 году РФ и Северная Корея будут продолжать сотрудничать, а также укрепят усилия по противостоянию современным угрозам и вызовам, сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

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