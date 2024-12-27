Владимир Путин направил поздравительное письмо Ким Чен Ыну по случаю Нового Года

Ему, его близким и гражданам КНДР он пожелал благополучия и процветания Президент России Владимир Путин направил поздравительное письмо лидеру КНДР Ким Чен Ыну 17 декабря по случаю наступающего Нового года, где выразил уверенность, что в 2025 году РФ и Северная Корея будут продолжать сотрудничать, а также укрепят усилия по противостоянию современным угрозам и вызовам, сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).