Лавров заявил об отсутствии на Западе опирающихся на факты политиков

В настоящее время на Западе не осталось политиков, которые выступали бы на основе фактов. На это 19 мая указал министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя заявления западных лидеров о том, что РФ якобы прекратила поставки газа по собственной инициативе.