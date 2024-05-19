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Лавров заявил об отсутствии на Западе опирающихся на факты политиков

Лавров заявил об отсутствии на Западе опирающихся на факты политиков

В настоящее время на Западе не осталось политиков, которые выступали бы на основе фактов. На это 19 мая указал министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя заявления западных лидеров о том, что РФ якобы прекратила поставки газа по собственной инициативе.

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