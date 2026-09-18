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FiNE NEWS

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Рыбаки Дальнего Востока решили придержать красную рыбу и икру: экспорт на паузе!

Представьте: только-только начался сезон, а уже такие новости, от которых у ценителей красной рыбы и нежной икры глаза загораются! Дальневосточная рыбопромышленная управляющая компания (ДРУК) решила полностью отказаться от экспорта своих богатств в этом году.

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