Рыбаки Дальнего Востока решили придержать красную рыбу и икру: экспорт на паузе!

Представьте: только-только начался сезон, а уже такие новости, от которых у ценителей красной рыбы и нежной икры глаза загораются! Дальневосточная рыбопромышленная управляющая компания (ДРУК) решила полностью отказаться от экспорта своих богатств в этом году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Бразильцы выбираю...
- Ссора из-за фразы...
- Стубб стал главны...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым