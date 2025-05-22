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Царьград

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«Россия — страна возможностей» отметила 7 лет: участие из 150 стран мира

«Россия — страна возможностей» отметила 7 лет: участие из 150 стран мира

Платформа «Россия — страна возможностей» празднует 7-летие. Проект, созданный по инициативе Владимира Путина, объединяет участников из 89 российских регионов и 150 стран мира.

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