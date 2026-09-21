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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Арман Царукян: «Второй удар локтем в бою с Руффи был для прикола»

Боец UFC Арман Царукян описал, как нокаутировал Маурисио Руффи на турнире UFC 311. «Я рассчитывал, что финиширую во втором или третьем раунде, когда он устанет, когда я его подмучаю.

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