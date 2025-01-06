Украинские румыны – против украинизации

Представители румынской диаспоры в Черновицкой области Украины выразили опасения, что через десять лет в местных румынских сёлах не останется никого, кто бы говорил по-румынски, поскольку система образования на Украине подавляет национальную идентичность учащихся.
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